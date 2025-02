Gold-Tränen! Venier kann's selbst nicht glauben

Goldene Tränen bei ÖSV-Star Stephanie Venier! Mit einer genialen Fahrt sicherte sich die Tirolerin den Weltmeistertitel in Saalbach - und konnte es selbst nicht glauben.

+++ Stephanie Venier fährt zu GOLD im Super-G +++

Große Emotionen bei der Ski-WM in Saalbach! Stephanie Venier schaffte die Sensation und holte sich die Gold-Medaille im Super-G.

Im Zielraum brach es komplett aus der 31-Jährigen heraus. Während die Fans jubelten, kullerten bei Venier die Freudentränen.

"Zittern war ungut"

"Das Zittern war so ungut, ich war auch am Start schon so nervös. Vielleicht war das ein gutes Omen", war Venier beim ORF-Interview ein wenig sprachlos.

Für Venier ist es nach Silber in St. Moritz 2017 die zweite WM-Medaille, aber diesmal glänzt sie in Gold.

Spannend: Mit 31 Jahren ist Venier die älteste Super-G-Weltmeisterin in der Geschichte.