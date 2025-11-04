Alles zu oe24VIP
30-Jährige von Schäferhunden attackiert
© GettyImages Photographer Nick Measures

Besitzer angezeigt

30-Jährige von Schäferhunden attackiert

04.11.25, 13:08
Eine Kärntnerin wurde von zwei freilaufenden Schäferhunden brutal attackiert. Die Tiere bissen mehrmals zu.

Kärnten. Blutige Szenen am Dienstagvormittag in Wolfsberg: Eine 30-jährige Einheimische war gegen 11 Uhr mit ihrem Hund, der angeleint war, auf dem Rad- und Gehweg entlang der Weißenbachstraße unterwegs.

Plötzlich tauchten aus dem Nichts zwei freilaufende Schäferhunde auf, griffen den Vierbeiner der Frau an und bissen diesen. Als die Spaziergängerin versuchte, dazwischenzugehen, wurde sie selbst von den bissigen Hunden attackiert und im Bereich des Gesichts und des Oberkörpers verletzt.

Eine Zeugin zeigte Zivilcourage, hielt mit ihrem Fahrzeug an und konnte die Schäferhunde von der Spaziergängerin und deren Hund trennen. Die beiden Hunde liefen daraufhin davon. Die verletzte Spaziergängerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Die alarmierte Polizei konnte den Besitzer der Schäferhunde ausforschen. Gegen ihn wird Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet.

