Brandanschlag auf Handy-Shop: Sohn (29) von Besitzer verhaftet

Ein Streit zwischen Vater und Sohn dürfte völlig eskaliert sein und endete mit einem Brandanschlag auf einen Handy-Shop.

Wien. Zu den brenzligen Szenen kam es in der Nacht auf Donnerstag im 15. Wiener Gemeindebezirk. Ein Türke (29) schlug kurz nach Mitternacht mit einer Axt die Scheibe eines Handy-Shops auf der Äußeren Mariahilfer Straße ein und setzte anschließend das Geschäft in Brand.

Eine aufmerksame Zeugin, die alles beobachtet hatte, alarmierte sofort die Polizei. Aufgrund der konkreten Personenbeschreibung gelang es Beamten, den 29-Jährigen kurz darauf am Sechshauser Gürtel anzuhalten. Der 29-Jährige befand sich im Besitz der Tatwerkzeuge – einer Axt, eines Feuerzeugbenzinbehälters und eines Feuerzeugs. Der Brandstifter wurde festgenommen.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, handelt es sich bei dem Geschäftsinhaber um den Vater des Verdächtigen. Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, jedoch führte die starke Rauchentwicklung zu vorübergehenden Straßensperren und Behinderungen des öffentlichen Verkehrs.

Die Brandgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Türke wurde wegen des Verdachts der Brandstiftungangezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.