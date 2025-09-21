17-Jährige nach Sturz aus 1. Stock schwer verletzt

Warum es zu dem Fenstersturz gekommen ist, wird noch ermittelt.

OÖ. In der Nacht auf Sonntag stürzte eine 17-jährige Frau offenbar stark betrunken im Reiterdorf Ampfelwang im Hausruckviertel aus dem ersten Stock eines Wohnhauses. Ihr Freund suchte sie als er heimkam, weil sie nicht mehr in seiner Wohnung war.

Er entdeckte die 17-Jährige vor dem Haus unterhalb des Wohnzimmerfensters am Boden liegend. Sie wurde laut orf.at mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.