Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Motorradcrash
© laumat.at

Gegen Motorrad

Vespa-Fahrer stirbt bei Kollision an Kreuzung

21.09.25, 12:44
Teilen

Beim Abbiegeversuch kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, das in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen ist. 

. Am Wochenende nutzten nochmals viele Biker das Spätsommerwetter für eine Ausfahrt. Für ein ein Paar hat ihre Vespa-Ausfahrt bei Rohr im Kremstal (Bezirk Steyr-Land) ein folgenschweres Ende genommen. Der 58-jährige Motorradlenker und seine 44-jährige Lebensgefährtin dürften beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad übersehen haben.  

Der 25-jährige entgegenkommende Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein Feld geschleudert. Der Motorroller-Fahrer und die 44-Jährige, beide aus dem Bezirk Linz-Land, blieben auf der Straße liegen. Der 58-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der jüngere Mann aus dem Bezirk Kirchdorf und die Frau wurden mit Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden