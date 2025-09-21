Vespa-Fahrer stirbt bei Kollision an Kreuzung

Beim Abbiegeversuch kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorrad, das in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen ist.

OÖ. Am Wochenende nutzten nochmals viele Biker das Spätsommerwetter für eine Ausfahrt. Für ein ein Paar hat ihre Vespa-Ausfahrt bei Rohr im Kremstal (Bezirk Steyr-Land) ein folgenschweres Ende genommen. Der 58-jährige Motorradlenker und seine 44-jährige Lebensgefährtin dürften beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad übersehen haben.

Der 25-jährige entgegenkommende Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein Feld geschleudert. Der Motorroller-Fahrer und die 44-Jährige, beide aus dem Bezirk Linz-Land, blieben auf der Straße liegen. Der 58-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der jüngere Mann aus dem Bezirk Kirchdorf und die Frau wurden mit Notarzthubschraubern in Krankenhäuser geflogen.