170 km/h über Tangente - BMW-Raser schnitt sogar Rettung

Zwei Raser (18,19) in E-Flitzer lieferten sich in Wien Verfolgungsjagd Nach der Fast & Furious-Spritztour zweier junger Tschetschenen, die sich als rücksichtslose am Steuer sogar abwechselten und bei der das Leih-Auto einen Streifenwagen crashte, wurden beide festgenommen. Zwei Polizisten wurden verletzt.