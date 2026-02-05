24-Jähriger mit Schnittverletzungen aufgefunden

Nachdem ein schwer verletzter Mann mitten auf der Straße aufgefunden wurde, tappt die Polizei derzeit im Dunkeln.

Wien. Ein 24-Jähriger wurde am Mittwoch gegen 11.10 Uhr im Bereich der Kopalgasse in Wien-Simmering mit mehreren Schnittverletzungen aufgefunden - unter anderem am Oberschenkel, im Brustbereich, am Unterarm sowie am Rücken. Es handelte sich dabei um keine lebensgefährlichen, sondern um oberflächliche Verletzungen, wie es in einer Aussendung der Polizei hieß. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Ursache der Verletzungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Einvernommen wurde der Mann demnach noch nicht.