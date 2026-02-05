Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
24-Jähriger mit Schnittverletzungen aufgefunden
© GettyImages Spitzt-Foto

Polizei ermittelt

24-Jähriger mit Schnittverletzungen aufgefunden

05.02.26, 12:07
Teilen

Nachdem ein schwer verletzter Mann mitten auf der Straße aufgefunden wurde, tappt die Polizei derzeit im Dunkeln.

Wien. Ein 24-Jähriger wurde am Mittwoch gegen 11.10 Uhr im Bereich der Kopalgasse in Wien-Simmering mit mehreren Schnittverletzungen aufgefunden - unter anderem am Oberschenkel, im Brustbereich, am Unterarm sowie am Rücken. Es handelte sich dabei um keine lebensgefährlichen, sondern um oberflächliche Verletzungen, wie es in einer Aussendung der Polizei hieß. Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Ursache der Verletzungen sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Einvernommen wurde der Mann demnach noch nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen