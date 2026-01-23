Alles zu oe24VIP
34-Jähriger verfolgte Frauen und entblößte sich
34-Jähriger verfolgte Frauen und entblößte sich

23.01.26, 11:55
Der Verdächtige verfolgte zunächst zwei Frauen, dann ein älteres Pärchen. Er wurde von der Wiener Polizei festgenommen.

Wien. Ein 34-Jähriger hat sich am Donnerstag in der Früh in Wien-Liesing vor mehreren Passanten entblößt. Der Mann öffnete in der Seligmanngasse seine Hose und holte sein Geschlechtsteil heraus, um es zwei Frauen und zwei älteren Personen zu zeigen, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin beobachtete das und verständigte die Polizei. Der Beschuldigte verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Später gab er an, viel Wodka getrunken zu haben und sich an nichts erinnern zu können.

Die Zeugin war auf ihrem Weg nach Hause und sah, wie der Mann mit geöffneter Hose zwei Frauen verfolgte und ihnen seinen Penis zeigen wollte. Erst unternahm sie nichts und ging heim, doch als sie kurze Zeit später erneut das Haus verließ und den Mann wieder dabei beobachtete, wie er sich zwei älteren Personen aufdrängte, schlug sie Alarm.

Die Polizisten hatten es aber ebenfalls nicht leicht mit dem Verdächtigen. Er verhielt sich unkooperativ und als die Beamten seine Identität feststellen wollten, nannte er mehrmals unterschiedliche Namen. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und auf eine Polizeiinspektion mitgenommen. Dort wollte er erst nicht aus dem Polizeifahrzeug aussteigen und später im Arrestbereich einen Beamten mit der Faust ins Gesicht schlagen. Verletzt wurde niemand.

In der Vernehmung gab der Österreicher an, große Mengen Wodka konsumiert zu haben und sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert.

