Gschnitz in Tirol
Tirol

62-Jähriger stürzte bei Bergtour 15 Meter in die Tiefe: Tochter sah alles mit

16.08.25, 09:49
Ein 62-jähriger Niederländer ist Freitagfrüh bei einer Bergtour mit seiner 27-jährigen Tochter am Stubaier Höhenweg im Gemeindegebiet von Gschnitz in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) verletzt worden.  

Der Mann war auf dem schwarz markierten Weg, unterhalb der äußeren Wetterspitze, aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen. Daraufhin fiel er rund 15 Meter über steil abfallendes, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe und blieb unterhalb des Weges liegen.

Die Tochter setzte sofort einen Notruf ab und begab sich zu ihrem Vater, informierte die Polizei. Die Crew des Notarzthubschraubers "Christophorus 1" flog den Niederländer nach der Erstversorgung an Ort und Stelle schließlich in die Innsbrucker Klinik.

