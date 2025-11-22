Alles zu oe24VIP
Schwere Verletzungen

78-Jährige von ausparkendem Auto angefahren

22.11.25, 14:40
Eine 78-Jährige ist am Samstagvormittag in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) von einem ausparkenden Wagen erfasst und schwer verletzt worden. 

. Die Frau war hinter dem Fahrzeug gegangen, als die 50-jährige Lenkerin rückwärts aus der Parklücke fuhr.

Die Pensionistin wurde zu Boden gestoßen und so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Steyr geflogen werden musste. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

