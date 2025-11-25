Am Hauptbahnhof: Ungar (61) mit geklauten Parfums in Drogerie erwischt

Der Ungar konnte von der Polizei noch am Hauptbahnhof gestellt werden.

Eine Ladendetektivin informierte am Montagmittag die Polizei, als sie beobachtete, wie ein Mann versuchte mit hochpreisigen Parfums in einer Sporttasche das Geschäft zu verlassen.

Wie sich später herausstellte hatte der Ungar (61) mehrere Flaschen genommen und hatte ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert. Die alarmierten Beamten konnten den 61-Jährigen noch vor Ort anhalten und vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige zeigte sich geständig und gab an, die Parfüms im Gesamtwert von rund 1.000 Euro zum Weiterverkauf geklaut zu haben.

Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Verdächtige bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen verschiedener strafrechtlicher Delikte angezeigt worden war. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 61-Jährige auf freiem Fuß wegen des Verdachts des versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.