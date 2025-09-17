Akademikerball-Attacke: Sieben Angreifer angeklagt

Kopf der Bande sollen ein Österreicher und ein Deutscher sein.

Die äußerst brutale Attacke auf einen 60-Jährigen Besucher des Grazer Akademikerballs hat Konsequenzen. Gegen die sieben Tatverdächtigen, fünf davon wurden im März festgenommen, zwei stellten sich danach freiwillig, wurde Anklage erhoben. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz gegenüber der Kleinen Zeitung.

Bei den Hauptverdächtigen handelt es sich um einen Österreicher und einen Deutschen, beide sollen der linken Szene angehören.

Kappe als Trophäe mitgenommen

Der Angriff ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, den 26. Jänner. Der Besucher des bekannten Akademikerballs verließ mit seiner Frau die Veranstaltung. Im Bereich des Andreas-Hofer-Platzten attackierten die vorerst Unbekannten das Opfer mit Schlägen und Tritten von hinten. Der 60-Jährige aus dem Bezirk Liezen, es soll sich um einen Burschenschafter handeln, wurde am Oberkörper verletzt. Die Täter waren zunächst unerkannt geflüchtet, sie hatten aber die Mütze des Ball-Besuchers als Trophäe mitgenommen.

Die steirische Staatschutzabteilung konnte die sieben Tatverdächtigen ausforschen. Die Ermittlungen, die unter Federführung des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) durchgeführt wurden, führten zu Festnahmen und Hausdurchsuchungen.

Zwei Verdächtige stellten sich selbst

Eine 23-Jährige und ein 25-Jähriger konnten in Graz festgenommen werden. Die Frau war vollumfänglich geständig. Mitte März folgten drei weitere Festnahmen. Ein Deutscher (29), ein Österreicher (24) und eine Österreicherin (25) wurden mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und Schneller Reaktionskräfte in Graz gefasst.

Zwei weitere Verdächtige (25, 27) stellten sich schließlich selbst. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.