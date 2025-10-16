Bauernregel: "An Hedwig bricht der Wetterlauf"

Der 16. Oktober gilt in der bäuerlichen Tradition als ein besonderer Lostag – also ein Datum, an dem sich der kommende Witterungsverlauf ablesen lassen soll.

An diesem Tag werden gleich zwei Heilige gefeiert: Gallus und Hedwig. Beide spielen in alten Bauernregeln eine wichtige Rolle, denn ihr Gedenktag markiert den Übergang vom milden Herbst zum beginnenden Winter.

Alte Weisheiten rund um den Gallustag

Der Gallustag galt früher als letzter großer Erntetag. Danach begann die Zeit der Stallarbeit und Vorratspflege – ein klarer Wendepunkt im bäuerlichen Jahr.

„Sankt Gallus lässt den Schnee fallen, treibt die Kuh in den Stall und den Apfel in den Sack.“

Spätestens jetzt sollte das Vieh in den Stall gebracht und die Obsternte abgeschlossen sein. „Gießt Sankt Gallus wie ein Fass, wird der nächste Sommer nass; ist der trocken, folgt vom Sommer noch ein Brocken.“

Regnet es am 16. Oktober stark, soll der nächste Sommer verregnet sein – bleibt es trocken, darf man auf ein warmes Frühjahr hoffen. „Auf St. Gallustag nichts mehr draußen bleiben mag.“

Empfindliche Pflanzen und Erntegut sollten nun ins Haus oder in den Keller geholt werden.



Hedwig beendet den goldenen Herbst

Auch die heilige Hedwig, deren Gedenktag ebenfalls auf den 16. Oktober fällt, ist in den Bauernregeln fest verankert:

"An Hedwig bricht der Wetterlauf und hört das schöne Wetter auf.“

Mit diesem Tag endet meist die warme, stabile Herbstperiode. „Sankt Hedwig und Sankt Gall’ machen das Schneewetter all’.“

Beide Heiligen stehen gemeinsam für den Beginn des winterlichen Wetters. „Mit Sankt Hedwig und Sankt Gall, schweigt der Vögel Sang und Schall.“

Ab jetzt wird es stiller in der Natur – ein Zeichen, dass der Winter naht.

Heute wissen Meteorologen: Bauernregeln beruhen auf jahrhundertelangen Beobachtungen – sie sind Erfahrungswerte, keine Naturgesetze. Manche treffen erstaunlich oft zu, andere widersprechen sich oder gelten nur regional.

So wird das Wetter am 16. Oktober

In Becken und Tälern startet der Tag mit zum Teil zähem Nebel oder Hochnebel, außerhalb der Nebelgebiete ist es im Westen und Süden sonnig. Von Oberösterreich ostwärts sowie am Alpenostrand und in Teilen der Steiermark gibt es neben lokalem Nebel außerdem teils dichte Wolkenfelder. Diese bringen vor allem im Wiener Becken sowie in Teilen des Burgenlands und der Oststeiermark noch einige kurze Regenschauer. Oft erst am Nachmittag werden die Wolken langsam dünner und lassen etwas Sonne durch. Generell ist es windschwach. Frühtemperaturen 1 bis 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 16 Grad.