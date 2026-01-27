Alles zu oe24VIP
Belgier in Tiroler Après-Ski-Bar bewusstlos geschlagen
© GettyImages

Brutale Attacke

Belgier in Tiroler Après-Ski-Bar bewusstlos geschlagen

27.01.26, 11:41
Teilen

Ein 24-jähriger Niederländer drehte völlig durch und verprügelte einen 35-Jährigen: Er wurde festgenommen.

Tirol. Nach einer brutalen Attacke auf einen 35-jährigen Belgier in der Nacht auf vergangenen Sonntag in einer Après-Ski-Bar in Mayrhofen im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) im Zuge einer Rauferei, bei der dieser durch einen Schlag ins Gesicht verletzt worden war, hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht: Ein 24-jähriger Niederländer wurde am späten Montagnachmittag in einem anderen Après-Ski-Lokal im Ort ausfindig gemacht. Der junge Mann legte ein Geständnis ab.

Zuvor hatte er die Tat in einer Vernehmung noch geleugnet, hieß es von der Exekutive. Ein aufgenommenes Video brachte die Ermittler offenbar auf die Fährte des Niederländers. Dieser dürfte auf freiem Fuß angezeigt werden, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der APA.

Der Tatverdächtige hatte dem Belgier plötzlich mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Durch die Wucht stürzte der 35-Jährige nach hinten und prallte mit dem Hinterkopf gegen einen mit einer Metallschiene umrandeten Sockel, wodurch er das Bewusstsein verlor. Das Opfer zog sich eine stark blutende Kopfverletzung zu. Der Täter entfernte sich anschließend vom Barbereich und ließ den Verletzten bewusstlos zurück.

Der Belgier wurde schließlich von der Rettung Mayrhofen an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend brachte man ihn in das Krankenhaus Schwaz.

