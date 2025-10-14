Alles zu oe24VIP
Benko-Verteidiger versteht Anklageschrift nicht
Benko-Verteidiger versteht Anklageschrift nicht

14.10.25, 09:44 | Aktualisiert: 14.10.25, 10:58
Paukenschlag! Benko-Verteidiger versteht Anklageschrift rechtlich nicht. 

Benko-Verteidiger Dr. Norbert Wess sagt, dass die Anklageschrift faktisch falsch sei und rechtlich nicht in Ordnung.

Er führt aus, warum es "einfach falsch" sei, was die WKStA sagt. Er spricht vom 1x1 des juristischen Denkens, mit Elan und lauter Stimme.

Spannung im Gerichtssaal - Schöffen direkt angesprochen

Links der Richterin spricht die Staatsanwältin, neben ihr lauschen Benko und seine Verteidiger. Rechts der Richterin sitzen die Schöffen.

benko
© apa

"Beurteilen Sie das Gehörte kritisch"

Diese Laienrichter werden direkt angesprochen: "Lassen Sie sich nicht von einer künstlich geschaffenen Komplexität verwirren. Sie haben Erfahrung mit der Miete eines Hauses oder einer Wohnung. Beurteilen Sie das Gehörte kritisch. Danke!" 

benko
© apa

"Gegenüber des Herrn Benko bin ich faul!"

Benko habe "rund um die Uhr gekämpft", um sein "Lebenswerk zu erhalten", sagt der Anwalt. Der Wunsch der Familie sei gewesen, etwas "Ruhe" hineinzubringen und auch "mittelfristig den Hauptwohnsitz zu verlegen" - auf die kleinere Villa auf der Hungerburg. Denn zu dem Zeitpunkt im Herbst 2023 lebte die Familie in der größeren Villa N in Innsbruck. Dr. Wess sagt auch: "Gegenüber des Herrn Benko bin ich faul!"

