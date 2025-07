Mit 2,8 Promille am E-Scooter: Zwei Unfälle gebaut

Ab etwa drei Promille besteht akute Lebensgefahr - die Atmung kann aussetzen.

Szbg. Ein schwer betrunkener Lenker eines E-Scooters ist am Donnerstagabend in der Stadt Salzburg gleich zwei Mal verunglückt. Zuerst prallte er frontal gegen eine Hauswand, fuhr aber trotz Kopfverletzungen weiter. Wenig später verlor er erneut die Kontrolle, stürzte auf einem Geh- und Radweg und verletzte sich am Knie.

Das Rote Kreuz versorgte den 27-Jährigen, eine Behandlung im Spital lehnte er aber ab. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,8 Promille, informierte die Polizei.