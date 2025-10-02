Besucher hat es übertrieben: Affen erlitten Zuckerschock

Der Zoo Salzburg appelliert an seine Besucher, keine Tiere mit mitgebrachtem Essen zu füttern. Ein Besucher schien allerdings unbelehrbar zu sein - und fütterte die Affen ausgerechnet mit Bananen - ganz heimlich!

Das hätte für die Tiere gefährlich ausgehen können, sagt Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner: „Das tut den Affen absolut nicht gut. Das sind alte Affen. Die bekommen einen Zuckerschock. Zweitens ist es einfach schlecht für sie. Sie haben sofort gebrochen."

Der Grund für das Unwohlsein der Affen: Ein Besucher hatte ihnen zehn Bananen zugeworfen, die sie dann verschlungen haben.

"Sie sind sehr apathisch geworden und wir haben sie ärztlich betreuen müssen. Es ist vielleicht gut gemeint, aber Fütterung überlässt man den Zoos und prinzipiell einfach auch den Profis", so die Expertin.

Den Affen gehe es jetzt wieder besser, so Grebner. Es komme aber immer wieder vor, dass Tiere im Zoo illegal gefüttert werden. Dafür wolle man jetzt wieder das Bewusstsein schärfen, heißt es aus dem Salzburger Zoo.