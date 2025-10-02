Alles zu oe24VIP
Trottel-Coup im Promillerausch mit Spielzeugpistole: 2 von 4 gefasst
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Bank und Trafik

Trottel-Coup im Promillerausch mit Spielzeugpistole: 2 von 4 gefasst

02.10.25, 12:23
Völlig betrunken fassten vier Männer den Entschluss, eine Bank und eine Trafik zu überfallen. Der Trottel-Coup ging mächtig in die Hose: Zwei der vier mutmaßlichen Räuber wurden gefasst.

Wien. Die vier Männer wollten am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der Hütteldorfer Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk zunächst eine Bank überfallen. Nach dem Betreten der Bank stellte das Quartett zunächst mehrere Wodkaflaschen auf den Tresen und bedrohte anschließend eine Mitarbeiterin mit einem Spielzeugrevolver. Als sich die Angestellte weigerte, Geld herauszugeben, ergriffen die vier Alko-Räuber die Flucht.

Wenige Minuten später versuchten sie dasselbe auch bei einer Trafik. Die Betrunkenen bedrohten die Angestellte mit der Spielzeugwaffe und forderten Bares. Auch hier hatten die mutmaßlichen Räuber keinen Erfolg und flüchteten ohne Beute. Kurz darauf klickten für zwei der Verdächtigen - einem 40- und 43-jährigen Wiener - die Handschellen. Die Polizei stellte die Spielzeugpistole sicher.

Da die beiden Männer völlig betrunken waren - sie hatten über 2 Promille intus -, war noch keine Vernehmung möglich. Ihre beiden Komplizen sind noch auf der Flucht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

