FF Innsbruck
© FF Innsbruck

Im 12. Stock

Brand in Klinik Innsbruck: Lüftungsgerät fing Feuer

31.08.25, 11:38
Feuer konnte rechtzeitig gelöscht werden. 

Tirol. In der Nacht auf Sonntag ist es am Areal der Klinik Innsbruck zu einem Brand gekommen. Im zwölften Stock eines Gebäudes hatte sich ein Lüftungsgerät selbst entzündet, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr rechtzeitig gelöscht. Im betroffenen Bereich befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Personen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

