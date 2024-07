Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Vermutliche mehrere Fahrzeuge beteiligt

Kemeten. Drei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Oberwart gefordert. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland. Im Einsatz waren unter anderem zwei Notarzthubschrauber.

Am Unfall dürften laut ersten Informationen mehrere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Zwei Schwerverletzte wurden mit dem Christophorus 16 ins Landeskrankenhaus Graz bzw. mit dem Christophorus 18 ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen. Einen Schwerverletzten fuhren die Rettungskräfte in die Klinik Oberwart. Die Leichtverletzten konnten an Ort und Stelle sowie in der Unfallambulanz Oberwart versorgt werden. Über den Unfallhergang lagen noch keine Informationen vor.