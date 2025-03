Hund beißt Kleinkind – Bub (3) im Spital

Der 3-jährige Bub wurde vom Christophorus 18 ins AKH nach Wien geflogen.

Draßmarkt. Ein dreieinhalbjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) vom Familienhund gebissen und verletzt worden. Das bestätigte die Landessicherheitszentrale und die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag gegenüber der APA. Der Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Laut Polizei befand sich das Kind zuhause im Garten, als es um 15.45 Uhr von dem Mischlingsrüden gebissen wurde. Nach Verständigung der Einsatzkräfte wurde es mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Christophorus 18 ins AKH nach Wien geflogen. Der Hund wird den vorgeschriebenen tierärztlichen Untersuchungen zugeführt, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Montag.