Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Das war die Ursache für den Mega-Brand in Mattighofen
© APA/MANFRED FESL

Gebäude in Vollbrand

Das war die Ursache für den Mega-Brand in Mattighofen

30.08.25, 16:57
Teilen

Das Gebäude im Stadtzentrum stand am Freitag in Vollbrand. Jetzt dürfte die Ursache für das Feuer geklärt sein.

Mattighofen. Das Feuer in einem Holzpelletswerk im Zentrum von Mattighofen (Bezirk Braunau) ist vermutlich von einer Staubexplosion ausgelöst worden. Das teilte die Polizei der APA am Samstag auf Anfrage mit. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt im Bereich einer Filteranlage zu der Explosion geführt haben. Der Brand hatte am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr zur Folge.

Auch ein angrenzender Wohnblock war evakuiert worden. Wegen der enormen Rauchentwicklung durch den Vollbrand wurden die Bewohner der Umgebung aufgefordert, ihre Fenster geschlossen zu halten. Angesichts des Ausmaßes wurde der AT-Alert ausgelöst - eine Warnmeldung, die im betroffenen Bereich direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird.

Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen. Das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Wohnblock konnte laut Einsatzkräften verhindert werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden