Drogen-Duo raubte Pakete von Zusteller

Zwei Männer sahen es auf mehrere Pakete in einem Lieferwagen ab und wollten diese stehlen. Dabei wurden sie vom Zusteller erwischt.

Wien. Der Paketzusteller befand sich am Mittwoch gegen 10.50 Uhr in der Raaber-Bahn-Gasse in Favoriten in seinem stehenden Lieferwagen, als er Geräusche im Laderaum bemerkte.

Daraufhin sah er zwei Männer, die im Laderaum mit Paketen hantierten. Das Duo wollte sofort die Flucht ergreifen, doch der Zusteller konnte einen der Verdächtigen (22) anhalten. Daraufhin attackierte der 22-Jährige sein Opfer mit Schlägen und Tritten und ließ die Pakete fallen.

Die alarmierte Polizei konnte den Räuber festnehmen. Der 22-Jährige, der dem Drogenmilieu angehören soll, zeigte sich geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Sein Komplize konnte mit den Paketen entkommen.