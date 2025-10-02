Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Drogen-Duo raubte Pakete von Zusteller
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

In Favoriten

Drogen-Duo raubte Pakete von Zusteller

02.10.25, 12:56
Teilen

Zwei Männer sahen es auf mehrere Pakete in einem Lieferwagen ab und wollten diese stehlen. Dabei wurden sie vom Zusteller erwischt.

Wien. Der Paketzusteller befand sich am Mittwoch gegen 10.50 Uhr in der Raaber-Bahn-Gasse in Favoriten in seinem stehenden Lieferwagen, als er Geräusche im Laderaum bemerkte.

Daraufhin sah er zwei Männer, die im Laderaum mit Paketen hantierten. Das Duo wollte sofort die Flucht ergreifen, doch der Zusteller konnte einen der Verdächtigen (22) anhalten. Daraufhin attackierte der 22-Jährige sein Opfer mit Schlägen und Tritten und ließ die Pakete fallen.

Die alarmierte Polizei konnte den Räuber festnehmen. Der 22-Jährige, der dem Drogenmilieu angehören soll, zeigte sich geständig und wurde in eine Justizanstalt eingeliefert. Sein Komplize konnte mit den Paketen entkommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden