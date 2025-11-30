Alles zu oe24VIP
Salzburger WM-Skigebiet schließt nach Saisonende

30.11.25, 23:14
Das traditionsreiche Skigebiet muss für zumindest drei Winter schließen. 

1958 war der Graukogel bei Bad Gastein in Salzburg Austragungsort der Ski-WM, wo sich Toni Sailer zum Weltmeister in Abfahrt und Riesentorlauf krönen konnte. Nun muss das traditionsreiche Skigebiet zumindest vorerst schließen.

Toni Sailer
© Getty
 

Letztes Naturschneegebiet

Der Aufsichtsrat der Gasteiner Bergbahnen hat ein dreijähriges Aussetzen beschlossen – nach dieser Saison ist also vorerst Schluss mit Skifahren am Graukogel. Der Sommerbetrieb soll hingegen bestehen bleiben.

Als Hauptgrund wird die fehlende Beschneiung genannt. In Zeiten des Klimawandels ist ein reines Naturschnee-Skigebiet nicht mehr wirtschaftlich. Bis inklusive der Saison 2028/29 werden die Lifte nun stillstehen, wie es dann weitergeht, ist bisher noch völlig unklar.

