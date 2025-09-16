Eigene Tochter (2) entführt: Eltern müssen in Knast

Der Fall rund um eine entführte Zweijährige sorgt für Aufregung.

Die Eltern eines Mädchens (2) mussten sich am Dienstag vor dem Landesgericht in Steyr verantworten ihre eigene Tochter ins Ausland entführt zu haben. Das Paar wurde laut dem ORF im Juli in der süditalienischen Stadt Bari verhaftet. Die Mutter (37) kassierte acht Monate unbedingt, der Vater erhielt zehn Monate, davon zwei Monate unbedingt.

Das Sorgerecht war dem Paar zuvor entzogen und einer Pflegefamilie übergeben worden wegen zu vielen Streitereien daheim. Das dürften die slowakisch-österreichischen Eltern nicht akzeptiert haben. Bereits Ende Mai sollen die beiden die Pflegefamilie ihrer Tochter aufgesucht haben, um die Zweijährige mitzunehmen.

Die Angeklagten waren mit dem Kleinkind über die Slowakei und Kroatien nach Italien geflohen. Aufgeflogen war die Mutter (37), weil sie bei einer Kontrolle übermäßig nervös war. Die Beamten fanden schließlich heraus, dass die Kleine keine Papiere hatte und die Eltern per europäischem Haftbefehl gesucht wurden. Es klickten die Handschellen.