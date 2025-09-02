Fäuste und Würgen im Eisgeschäft! Mann rastete komplett aus

Ein 43-jähriger Ungare wurde gestern festgenommen, nachdem er zuvor versucht haben soll in ein geschlossenes Eisgeschäft einzubrechen und einen Mitarbeiter gewürgt zu haben.

Kurz nach dem Öffnen des Lokals soll er total randaliert, und einen anwesenden Mitarbeiter gewürgt haben. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr im 20. Bezirk.

Fäuste flogen gegen Geschäftsleitung

Der Geschäftsinhaber ging dazwischen und wurde von dem Tatverdächtigen mit einem Faustschlag attackiert. Dabei wurde er leicht verletzt, auch ein Sessel des Lokals wurde beschädigt.

Herbeigerufene Polizisten nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.