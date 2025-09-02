Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizei
© Getty

Mitarbeiter verletzt

Fäuste und Würgen im Eisgeschäft! Mann rastete komplett aus

02.09.25, 11:25
Teilen

Ein 43-jähriger Ungare wurde gestern festgenommen, nachdem er zuvor versucht haben soll in ein geschlossenes Eisgeschäft einzubrechen und einen Mitarbeiter gewürgt zu haben. 

Kurz nach dem Öffnen des Lokals soll er total randaliert, und einen anwesenden Mitarbeiter gewürgt haben. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11 Uhr im 20. Bezirk. 

Fäuste flogen gegen Geschäftsleitung

Der Geschäftsinhaber ging dazwischen und wurde von dem Tatverdächtigen mit einem Faustschlag attackiert. Dabei wurde er leicht verletzt, auch ein Sessel des Lokals wurde beschädigt.

Herbeigerufene Polizisten nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden