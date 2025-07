Flucht mit Kleinkind nach Süditalien - Österreicher festgenommen

Im Hafen von Bari wurde ein Ehepaar unmittelbar nach der Ankunft der Fähre aus Dubrovnik von der italienischen Polizei festgenommen. Der Oberösterreicher und seine slowakische Ehefrau wurden wegen Kindesentziehung gesucht.

Apulien, OÖ. Aufgeflogen bzw. aufgefallen waren die beiden, weil die Frau, die von Bord kam, ein Kind im Arm hielt, aber keine Papiere für das Mädchen mit sich führte. Kurz darauf wurde ihr Ehemann identifiziert, der ein Fahrzeug mit deutschen Kennzeichen fuhr. Nachfolgende Ermittlungen eines Haftbefehls durch das Bezirksgericht Steyr und einer internationalen Ausschreibung für das Kind, das am 27. Mai entführt worden war, obwohl es nach dem Entzug der elterlichen Obsorge einer anderen Familie übergeben worden war.

Den beiden war in Oberösterreich das Sorgerecht für ihre knapp zweijährige Tochter weggenommen worden, nachdem es wiederholt zu häuslichen Streitigkeiten gekommen war, bei denen die Polizei eingreifen musste. Auf Richteranordnung wurde das Kind daher in die Obhut einer Pflegefamilie übergeben. Am 27. Mai soll das Paar mit dem Mädchen in den Süden geflohen sein - mit Zwischenstationen in der Slowakei und Kroatien.

Das Mädchen wurde in einer geschützten Einrichtung untergebracht. Der Vater befindet sich nun in der Strafanstalt Bari, die Frau wurde in das Gefängnis der Stadt Trani überstellt. Beide warten auf die Auslieferungsverfahren, über die das zuständige Berufungsgericht entscheiden wird.