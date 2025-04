Horror-Crash im Tunnel: Beifahrer (35) starb im Spital

Aus noch nicht geklärter Ursache touchierte ein Pkw die Tunnelwand und überschlug sich. Drei Insassen wurden schwer verletzt. Wie nun bekannt wurde, starb ein Beifahrer (35) im Spital.

OÖ, Stmk. Wie berichtet, kam es am Ostersonntag zum Horror-Crash im Bosrucktunnel: Ein Pkw mit drei Afrikanern, die nach Graz unterwegs waren, touchierte zunächst rechts, dann links den Randstein, kam ins Schleudern und fuhr wiederum rechts auf die Tunnelwand auf. Dadurch kippte das Fahrzeug um und schlitterte, am Dach liegend, mehr als 200 Meter weiter.

© FF Spital am Pyhrn ×

Am späten Nachmittag wurden die Feuerwehren Spital am Pyhrn, Ardning und Frauenberg zu dem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen alarmiert, wobei Eile geboten war, denn aus dem Pkw stieg Rauch auf, nicht auszudenken, wenn auch ein Feuer ausgebrochen wäre.

Die Florianis von Spital am Pyhrn stellten den Brandschutz und kühlten das Fahrzeug, die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet und der Rettungsdienst unterstützt. An den Portalen wurde ein Kommandant eingesetzt, mit dem der Einsatzleiter im Tunnel kommunizieren konnte. Die drei schwer verletzten Somalier wurden sowohl ans Nord- als auch ans Südportal gebracht, wo sie mit den Notarzthubschraubern abtransportiert wurden.

Der 28-jährige Lenker wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht. Die Mitfahrer (33 und 35) wurden schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Universitätsklinikum Graz bzw. Unfallkrankenhaus Linz geflogen. Nun wurde bekannt, dass der ältere der beiden schon in der Nacht auf Mittwoch um 1.27 Uhr auf der Intensivstation an seinen Verletzungen verstorben ist.