In Emils Fußstapfen: Reh sorgte für Feuerwehreinsatz an Enns
21.09.25, 13:29
Das Tier wurde im lebensgefährlichen Stauseebereich gefunden.

. Während Elch "Emil" die Enns am Freitag durchschwommen hat, um seine Tour in Oberösterreich fortzusetzen, hat ein Reh am Sonntagvormittag für einen Einsatz der FF Ernsthofen auf niederösterreichischer Seite des Flusses gesorgt. Es war an einer für das Tier lebensgefährlichen Slipstelle im Stauseebereich auf Höhe Rubring aufgefunden worden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Helfer nahmen das Reh, das auch mit einer Decke gewärmt wurde, in ihre Obhut. In Abstimmung mit dem zuständigen Jäger wurde das Tier in der Folge "an geeigneter Stelle wieder in die Freiheit entlassen", so die Feuerwehr.

