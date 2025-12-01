Influencerin getötet - Täter fühlt sich "schuldig und schäbig"

Im Fall der getöteten und im Wald verscharrten Influencerin Stefanie P. aus Graz hat ihr Ex-Freund Patrick M. ein Geständnis abgelegt. Als Verteidigerin hat er jetzt prominente Unterstützung aus Wien: Star-Anwältin Astrid Wagner hat den Fall übernommen.

Stmk. Laut der gleichermaßen bekannten wie streitbaren Juristin Astrid Wagner, die ihn Graz aufgesucht hat, ist der 31-jährige in Österreich seit Kindheitstagen wohnhafte Slowene angesprochen auf die Vorwürfe gegen ihn und das Geständnis, das er gegenüber der Polizei abgelegt hat, "von Weinkrämpfen geschüttelt.

Er fühlt sich schuldig und schäbig und sagt immer wieder *Ich wollte das nicht! Ich wollte das nicht!'" Die Anwältin sieht keinen eiskalt geplanten Mord, sondern spricht von einer mutmaßlichen Affekttat.

