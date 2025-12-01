Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Influencerin getötet - Täter fühlt sich "schuldig und schäbig"

"Affekthandlung"

Influencerin getötet - Täter fühlt sich "schuldig und schäbig"

01.12.25, 10:16
Teilen

Im Fall der getöteten und im Wald verscharrten Influencerin Stefanie P. aus Graz hat ihr Ex-Freund Patrick M. ein Geständnis abgelegt. Als Verteidigerin hat er jetzt prominente Unterstützung aus Wien: Star-Anwältin Astrid Wagner hat den Fall übernommen.

Stmk. Laut der gleichermaßen bekannten wie streitbaren Juristin Astrid Wagner, die ihn Graz aufgesucht hat, ist der 31-jährige in Österreich seit Kindheitstagen wohnhafte Slowene angesprochen auf die Vorwürfe gegen ihn und das Geständnis, das er gegenüber der Polizei abgelegt hat, "von Weinkrämpfen geschüttelt.

Er fühlt sich schuldig und schäbig und sagt immer wieder *Ich wollte das nicht! Ich wollte das nicht!'" Die Anwältin sieht keinen eiskalt geplanten Mord, sondern spricht von einer mutmaßlichen Affekttat.

Mehr in Kürze

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden