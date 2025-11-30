Mord an Grazer Influencerin: DIESEN Fehler machte der Täter

Die Polizei verrät bei einer Pressekonferenz neue Details zum Mord an Stefanie P. - So konnte der Täter aufgespürt und geschnappt werden. Der Ex-Freund machte dabei einen entscheidenden Fehler.

Stmk. Traurige Gewissheit im Fall von Influencerin Stefanie P.: Die Grazerin wurde von ihrem Ex-Freund ermordet und im Wald verscharrt. Slowenische Polizisten fanden am Samstag, die Leiche der seit Sonntag, 23. November 2025, vermissten Frau.

"Der Tatverdächtige ist in der Wohnung angetroffen geworden. An einem Türstock hat die Polizei geringe Blutspuren gefunden. Daher wurden Spezialisten hinzugezogen", heißt es von der Polizei.

So wurde der Ex-Freund verdächtig: "Eine Handy-Ortung konnte in Graz-Eggenberg durchgeführt werden, dadurch wurden weitere Räume durchsucht, der Ex-Freund rückte immer mehr ins Zentrum der Ermittlungen."

Mit Plane über Schultern gesehen

"Zeugen hatten den Tatverdächtigen mit einer Art Plane über die Schultern gesehen. Danach wurde bekannt, dass er Verdächtige nach Slowenien gereist war. Daher wurde dann ein internationaler Haftbefehl erteilt", so die Polizei-Ermittler.

Am Ende war der Ex-Freund geständig: "Nach mehrstündigen Befragungen und aufgrund der erdrückenden Beweislast war der Ex-Freund dann schließlich geständig. Bei einer weiteren Befragung nannte er dann auch den Ort, wo die Leiche der Vermissten in einem Koffer vergraben vorgefunden werden."

Die slowenische Polizei verrät, wie der Mörder geschnappt werden konnte: "Der Verdächtige hat das rote Auto mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet, um die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Danach hat er Angestellte eines Geschäfts gebeten, ihm beim Löschen zu helfen. Diese alarmierten die Behörden, sodass der internationale Haftbefehl aufschien und er festgenommen werden konnte." Das war sein großer Fehler.

Dem Täter droht eine Strafe von 20 Jahren bis zu lebenslänglicher Haft. Wie genau Stefanie P. ermordet wurde, wird noch ermittelt, die Polizei wartet dafür das Obduktionsergebnis ab.

Der Fall Stefanie P.

Angehörige bzw. Arbeitskollegen der als zuverlässig geltenden 31-Jährigen hatten am vergangenen Sonntag die Polizei verständigt. Sie hätten die Frau telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zum Fotoshooting in Graz erschienen. Jetzt die traurige Gewissheit, die junge Frau ist tot, ermordet!

Verscharrt im Wald

Nach dem Verhör führte der Ex-Freund die Polizei schließlich in ein Waldstück in Slowenien, wo er Stefanie P. offenbar verscharrt hat. Sein Schweigen brach der 31-Jährige nach längerem Verhör mit der Polizei.

Lange Suche

Seit Tagen hatten slowenische Einsatzkräfte – unterstützt von Drohnen, Diensthunden und Spezialkräften – Wälder, Siedlungsgebiete und schwer zugängliches Terrain durchsucht.

Die Polizei Maribor bestätigt, dass die vermisste Influencerin aus Graz in einem Waldstück in der Nähe von Majšperk entdeckt wurde - das ist eine Gemeinde rund 20 Kilometer südlich von Maribor.