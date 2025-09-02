Betonmischer umgekippt: Lenker (42) schwer verletzt

Ein Betonmischer ist Dienstagfrüh im Bezirk Feldkirchen umgekippt, dabei wurde der 42-jährige, in Klagenfurt wohnende Lenker des Lkw schwer verletzt.

Laut Polizei war das Schwerfahrzeug kurz vor 7.00 Uhr auf der Ossiacher Bundesstraße von Liebenfels in Richtung Feldkirchen unterwegs. Dabei geriet der Betonmischer aus zunächst ungeklärter Ursache rechts auf das Bankett, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in Fahrtrichtung nach links.

Das voll beladene Schwerfahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr - im Einsatz waren die Feuerwehren Feldkirchen, Liebenfels und Glanegg - befreite den Mann mit einer Bergeschere und weiteren technischen Hilfsmitteln.

Vor Ort erstversorgt

Der Schwerverletzte wurde an Ort und Stelle erstversorgt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Betonmischer entstand Totalschaden. Herausfordernd war die Reinigung der Fahrbahn, über die sich ausgeronnener Beton ergossen hatte.