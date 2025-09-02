Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Kärnten
betonmischer
© Getty Images (Symbolbild)

Eingeklemmt

Betonmischer umgekippt: Lenker (42) schwer verletzt

02.09.25, 19:29
Teilen

Ein Betonmischer ist Dienstagfrüh im Bezirk Feldkirchen umgekippt, dabei wurde der 42-jährige, in Klagenfurt wohnende Lenker des Lkw schwer verletzt. 

Laut Polizei war das Schwerfahrzeug kurz vor 7.00 Uhr auf der Ossiacher Bundesstraße von Liebenfels in Richtung Feldkirchen unterwegs. Dabei geriet der Betonmischer aus zunächst ungeklärter Ursache rechts auf das Bankett, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich in Fahrtrichtung nach links.

Das voll beladene Schwerfahrzeug blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr - im Einsatz waren die Feuerwehren Feldkirchen, Liebenfels und Glanegg - befreite den Mann mit einer Bergeschere und weiteren technischen Hilfsmitteln.

Vor Ort erstversorgt

Der Schwerverletzte wurde an Ort und Stelle erstversorgt und mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Betonmischer entstand Totalschaden. Herausfordernd war die Reinigung der Fahrbahn, über die sich ausgeronnener Beton ergossen hatte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden