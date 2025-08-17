Großeinsatz am Wörthersee: 38-Jähriger nach Sturz ins Wasser vermisst

Am Wörthersee läuft ein Großeinsatz zur Suche nach einem 38-jährigen Steirer, der am Samstagabend bei Maria Wörth ins Wasser gestürzt und seither vermisst wird.

Laut "ORF Kärnten" fiel der Mann gegen 22.00 Uhr von einer schwimmenden Plattform, die für ein exklusives Abendessen hergerichtet war, über ein Geländer in den See. Er soll sofort untergegangen sein.

Unmittelbar nach dem Notruf rückten rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserrettung und Tauchtrupps an, um den Mann zu suchen. Bis tief in die Nacht wurde die Suche fortgeführt, musste jedoch zunächst ohne Ergebnis abgebrochen werden. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr in der Früh setzten die Einsatzkräfte die Suchaktion wieder fort. Die Suche werde nun in sämtliche Richtungen ausgeweitet, sagt der Einsatzleiter der Wasserrettung, Stefan Valentinitsch, gegenüber "ORF Kärnten".

Taucher aus ganz Kärnten im Einsatz

Die Einsatzkräfte vermuten den Vermissten in etwa 40 Metern Tiefe. Die Plattform, auf der sich das Unglück ereignete, soll nach Bad Saag gebracht werden.