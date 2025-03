Kärntner Wirthausführer stellt 95 Wirte vor

Vom Jausenwirtshaus bis zum Ausflugswirt, vom urigen Wirtshaus bis zum Stadtwirt reicht das Angebot.

Erstmals seit vielen Jahren wurde wieder ein Kärntner Wirtshausführer gedruckt und am Donnerstag von der Wirtschaftskammer Kärnten präsentiert. Er stellt alle 95 Betriebe vor, hat eine Druckauflage von 40.000 und wird auch in elektronischen Medien die Vorzüge gelebter Kärntner Gastlichkeit abbilden. Zweite Innovation im heurigen Jahr im Produktportfolio der Wirtshauskultur sind Alpen-Adria-Tage. Sie werden das Bewusstsein für das gemeinsame kulinarische Erbe am Schnittpunkt dreier Kulturen in der Vorsaison schärfen und die Zusammenarbeit auf betrieblicher Ebene mit den Nachbarregionen forcieren.

Obfrau Kathrin Zollner und WK-Gastronomie-Obmann Stefan Sternad bedanken sich den Einsatz und die Leidenschaft der Kärntner Wirte. Für das Weiterbestehen der Kärntner Wirtshäuser, für ihre Funktion zwischen Kulinarik, Erlebnis und sozialem Austausch wünschen sich die beiden Repräsentanten der heimischen Gastronomie auch Unterstützung des Landes durch eine adäquate Förderung.

Stefan Sternad betreibt am Sternberg das Gasthaus Messnerei. Sternad verdeutlicht: "Neun Stunden wendet ein Unternehmer pro Woche durchschnittlich für Bürokratie auf. Und von einem Euro, den das Unternehmen zahlt, landen nur 53 Cent beim Mitarbeiter – Lohnnebenkosten gehören gesenkt!"



