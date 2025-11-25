Alles zu oe24VIP
SOS-Kinderdorf - Gmeiner-Straße in Klagenfurt wird umbenannt

Nach Vorwürfen

SOS-Kinderdorf - Gmeiner-Straße in Klagenfurt wird umbenannt

25.11.25, 15:34
Die Straße soll künftig den Namen von Stadtplaner Rudolf Wurzer tragen.

Klagenfurt. Nach schweren Vorwürfen gegen den Gründer von SOS-Kinderdorf, Hermann Gmeiner, wird die nach ihm benannte Straße in Klagenfurt umbenannt. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) brachte am Dienstag einen entsprechenden Antrag im Stadtsenat ein. Die Umbenennung wird auch von der Eigentümerin der Betriebsflächen in der Straße sowie vom Gedenk- und Erinnerungsbeirat befürwortet, teilte die Stadtkommunikation mit.

Die Straße soll künftig nach Rudolf Wurzer benannt werden. Der Architekt, Stadt- und Raumplaner wirkte zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn in Kärnten und habe vor allem für Klagenfurt wegweisende Arbeiten geleistet: Der erste Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Klagenfurt aus dem Jahr 1962 trägt seine Handschrift und gelte bis heute als Meilenstein in der österreichischen Raumplanung, so die Landeshauptstadt.

