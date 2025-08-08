Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Laufrad
© zvg

Im Kleinwalsertal

Kind fährt mit Laufrad vor Bus: Vier Fahrgäste bei Vollbremsung eines Vorarlberger Busses verletzt

08.08.25, 10:23
Teilen

Mädchen mit Laufrad wechselte unvermittelt vom Gehsteig auf die Fahrbahn. 

Vbg. Bei der Vollbremsung eines Linienbusses in Riezlern (Kleinwalsertal) sind am Donnerstag vier Fahrgäste verletzt worden. Der 61-Jährige Busfahrer musste stark abbremsen, weil ein Mädchen mit Laufrad völlig unvermittelt vom Gehsteig auf die Fahrbahn wechselte. Einer der Fahrgäste des voll besetzten Busses fiel auf einen Kinderwagen, informierte die Polizei.

Der Zwischenfall ereignete sich auf der Walserstraße (L201) in Richtung Grenzübergang "Walserschanze". Das Mädchen war in Begleitung einer 30- bis 40-jährigen Frau mit Kinderwagen. Sie entschuldigte sich per Handzeichen bei dem Busfahrer, ihre Identität blieb aber unbekannt. Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kleinwalsertal (Tel. 059133-8129) in Verbindung zu setzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden