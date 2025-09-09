Lederhosen-Männer aus Flieger geworfen

Eurowings wirft komplette Männergruppe aus Flugzeug in Barcelona. Die Guardia Civil musste anrücken, nachdem die Österreicher sich weigerten, das Flugzeug zu verlassen – der Flug Richtung Salzburg verzögerte sich um 40 Minuten.
"We have offloaded some passengers", erklärte der Kapitän am Montagvormittag den verbliebenen 142 Passagieren. laut "Kleine Zeitung"-Bericht. Die Männergruppe, teils in Lederhosen gekleidet, hätten sich bereits auf dem Hinflug am Freitag nach Barcelona "unangemessen verhalten" und den Anweisungen der Crew widersetzt. Doch das reichte noch nicht: Die Gruppe hätte eigenen Alkohol an Bord gebracht und andere Fluggäste gestört.
Als die Männer sich am Montag weigerten, das Flugzeug zu verlassen, musste die spanische Guardia Civil eingreifen. Laut "Kleine Zeitung" verteidigt die Eurowings-Sprecherin die Entscheidung: "So sehr wir die Umstände bedauern: Die Entscheidung wurde mit Blick auf die Flugsicherheit aller Passagierinnen und Passagiere an Bord getroffen." Ob den 16 Männern nun ein generelles Flugverbot bei Eurowings droht, bleibt offen.