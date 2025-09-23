Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Symbolbild Kuh
© getty

Zillertal

Mann (39) stürzte mit Kuh 8 Meter ab

23.09.25, 20:58
Teilen

Ein 39-Jähriger ist Sonntagvormittag bei einem Almabtrieb in Zellberg im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) lebensgefährlich verletzt worden.  

Der Mann war eine steile Straßenböschung hinaufgeklettert, um eine Kuh wieder auf die Zillertaler Höhenstraße zurückzutreiben, berichtete die Polizei am Dienstag. Plötzlich rutschte das Rind auf einem Steinschutznetz aus, erfasste den Mann und stürzte mit diesem rund acht Meter ab. Der Österreicher schlug dabei auf der Straße auf.

Der 39-Jährige wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Kuh blieb hingegen unverletzt, hieß es. Der Mann und sein 15-jähriger Sohn hatten sich einem Landwirt freiwillig als Viehtreiber zur Verfügung gestellt. Die Rinder wurden von der Söggenalm auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts getrieben. Plötzlich scherte die betroffene Kuh aus und lief bergwärts in einen steilen Wald. Vater und Sohn folgten ihr, worauf es dann zu dem folgenschweren Unfall kam.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden