Messer-Attacke beim Yppenplatz: Syrer (32) in Spital festgenommen

Die Attacke fand nur einen Tag nachdem die Waffenverbotszone rund um den Yppenplatz in Ottakring eingeführt wurde.

Nach der schweren Messerattacke am Samstagabend, nur einen Tag nach der Einführung der Waffenverbotszone, wurde ein Syrer (26) mit einem Messer in der Brunnengasse attackiert. Im Zuge der Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, gelang es nun, den mutmaßlichen Täter auszuforschen.

Es handelt sich um einen amtsbekannten 32-Jährigen, ebenfalls Syrer, Opfer und Täter sollen sich gekannt haben und an dem Abend eher zufällig begegnet sein. Um was es bei dem Streit ging, es sollen noch andere Personen an der Rauferei beteiligt gewesen sein, bleibt unklar.

Jedenfalls soll sich auch der Messer-Angreifer selbst verletzt haben, wahrscheinlich bei seiner eigenen Attacke auf den 26-Jährigen. Der Tatverdächtige soll jedenfalls zur Behandlung in einem Krankenhaus befunden haben.

Dort konnte er schließlich von Ermittlern gefasst und festgenommen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt überstellt. Eine Vernehmung ist derzeit noch ausständig. Das Motiv ist bislang noch unklar.

Das Opfer befindet sich unterdessen noch im Spital. Es wurde bei dem Angriff unter anderem in die Lunge gestochen.