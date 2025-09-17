Mit Mercedes davongerast - Videos zeigen Flucht des Mörders

Nachdem er seine Frau erschossen, die Tochter und ihren Freund angeschossen hat, feuerte der flüchtende Serbe auf die Polizei. Dann wollte er mit seinem Mercedes davonrasen.

Wien. Während zwei seiner Opfer in Wiener Spitälern um ihr Leben kämpfen und sich das Jugendamt um mindestens zwei weitere minderjährige Kinder kümmert - eines davon soll ein erst wenige Wochen altes Baby sein, die Enkelin des Amokschützen, die derzeit bei Nachbarn untergebracht ist - werden immer mehr Details über das Familiendrama vom Vorgartenmarkt bekannt.

So lieferte sich der 44-Jährige, der zu seinem geparkten Auto lief auf dem Weg dorthin mit den eintreffenden, von Nachbarn alarmierten Einsatzkräften eine Schießerei. Beamte wurden keine verletzt, auch der Frauenmörder - der auch seine Tochter (24) und deren Freund töten wollte - nicht. Auf einem von Anrainern gefilmten Social Media-Video sieht man wie der korpulente Glatzkopf mit blauer Jacke in seinen schlecht geparkten Benz springt und davon rast.

Video zum Thema: Hier endet die Flucht des Mörders

Weit ist er - wie man auf einem zweiten Video, das oe24-Reporter Yasin Sahin vor Ort erhielt, nicht gekommen: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass er sich mit seinem silberfarbenen Mercedes an bzw. vor einer Baustelle, die über die ganze Straße geht, anhält. Polizisten umkreisen das Fahrzeug - und müssen feststellen, dass sich der Mann in seinem Auto selbst gerichtet hat. Die Waffe wurde im Auto sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.