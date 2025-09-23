Alles zu oe24VIP
Nach Schüssen: Wiener Polizei stellt Räuber
Komplize flüchtig

23.09.25, 13:03
Während ein Syrer (27) nach einem räuberischen Diebstahl gefasst werden konnte, befindet sich sein Komplize noch auf der Flucht.

Wien. Die wilden Szenen ereigneten sich am Dienstagabend auf der Varnhagengasse in der Donaustadt. Mehrere Zeugen alarmierten gegen 17.15 Uhr die Polizei, da sie mehrere Schüsse sowie Schreie gehört hatten. Beim Eintreffen konnten die Uniformierten zwei Männer (22, 27), die gerade in ein Streitgespräch verwickelt waren, wahrnehmen.

Die Beamten forderten die Männer auf sich mit zur Seite gestreckten Armen auf den Boden zu legen. Den Polizisten fiel auf, dass die beiden Verletzungen aufwiesen. Laut dem Jüngeren habe ihm der 27-jährige Syrer sowie ein weiterer, bisher unbekannter Täter die Handtasche gestohlen.

Der 22-Jährige soll den Dieben gefolgt sein, woraufhin es zu einer Rangelei gekommen sein soll. Dabei habe der noch unbekannte Täter seinem Komplizen die Tasche entrissen und anschließend mit einer Softairgun wild um sich geschossen. Anschließend zog der 27-Jährige ein Pfefferspray und besprühte damit sein Opfer. Der verletzte 22-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt.

Die Polizei konnte das Pfefferspray bei dem Syrer sicherstellen, obwohl gegen ihn ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zudem wurde er angezeigt. Sein Komplize konnte flüchten, die Ermittlungen laufen.

