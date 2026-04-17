Atom-Hammer! Tschechen wollen Reaktoren bis 2067 laufen lassen

Grenz-AKW Dukovany soll satte 80 Jahre in Betrieb bleiben - direkt vor Österreichs Haustür!

ATOM-ALARM für Österreich: Der tschechische Energiekonzern ČEZ will die vier Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Dukovany noch viel länger am Netz lassen als je geplant - nämlich bis zu 80 Jahre! Das nahe an Österreich gelegene AKW sorgt damit für neue Aufregung! Die Reaktoren sowjetischer Bauart wurden ursprünglich für gerade einmal 30 Jahre konzipiert - die Laufzeit wurde aber bereits auf 60 Jahre verlängert. Jetzt legt ČEZ noch einmal nach!

Reaktoren laufen bis 2067 - und zwei neue kommen dazu!

Die vier Blöcke gingen zwischen 1985 und 1987 ans Netz - und sollen nun bis 2065 bis 2067 weiterlaufen! ČEZ-Generaldirektor Daniel Benes verteidigt die Pläne und verweist auf Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit. Ein Weiterbetrieb sei aus allen Blickwinkeln logisch und vorteilhaft. Und als wäre das nicht genug: Die tschechische Regierung plant am selben Standort nahe der österreichischen Grenze den Bau von zwei weiteren Reaktorblöcken! Den Auftrag hat der koreanische Atomkonzern KHNP erhalten.

Österreich in der Zwickmühle!

Das AKW Dukovany liegt in Südmähren - in unmittelbarer Nähe zu Österreich. Während Tschechien voll auf Atomkraft setzt, bleibt Österreich traditionell atomenergiefeindlich. Die Nachrichten über die massive Laufzeitverlängerung und den geplanten Ausbau dürften in Niederösterreich für erhebliches Unbehagen sorgen!