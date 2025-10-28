"Clown Poppo und Verkehrsfuchs Toni" als Riesenbrüller in Kindergärten

Vor einem Jahr hatte "Verkehrsfuchs Toni“ ihn das erste Mal in Niederösterreichs Kindergärten vorgestellt, innerhalb kürzester Zeit eroberte Bezirkspolizeikommandant Siegfried Krische als Clown Poppo mit seiner "Verkehrszaubershow“ die Herzen der Kindergartenkinder im Sturm.

Die erfreuliche Bilanz: Über 2.200 Kinder konnten bereits von Poppo und Toni’s spielerischer Verkehrserziehung profitieren und die Grundlagen der Verkehrssicherheit erlernen. In über 40 Kindergärten wurden die Streifen des Zebras gesucht, die Farben der Ampel mitsamt ihrer Bedeutung und das richtige Anschnallen im Pkw gelehrt sowie erklärt, was zu beachten ist, um von Autos besser gesehen zu werden.

"Richtiges Verhalten im Straßenverkehr kann Leben retten. Aus diesem Grund ist es mir ein Herzensanliegen, schon unseren Kleinsten die ersten wichtigen Regeln kindgerecht nahezubringen. Der Mix aus Tanz, Spiel, Gesang, Clownerie, Zauberei und Verkehrserziehung hat sich als Erfolgsrezept erwiesen“, freut sich Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), der nun die Möglichkeit zur Anmeldung für Vorstellungen im Jahr 2026 ab November ankündigt.

Neue Termine für 2026 jetzt buchbar

"Kindergärten spielen eine entscheidende Rolle bei der Bildung und Erziehung unserer Kinder. Unsere Kindergärten haben dank unserer engagierten Pädagoginnen und Pädagogen das Thema Verkehrssicherheit in der täglichen pädagogischen Arbeit bereits im Fokus. Mit Clown Poppos Verkehrszaubershow können wir das aktuelle Angebot in unseren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen weiter ausbauen und unseren Kleinsten bereits gezielt im Kindergarten den richtigen Umgang im Straßenverkehr vermitteln, damit sie sich dann auf dem Schulweg sicher und selbstbewusst bewegen können“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).