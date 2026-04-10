Das ist die TOP-10-Wahlliste der FPÖ Neunkirchen

Die FPÖ Neunkirchen brachte ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 31. Mai 2026 offiziell ein. Spitzenkandidat Fiedler spricht sich für einen „Systemwechsel“ aus, mit „härteren Bandagen“ seitens des politischen Mitbewerbs ist zu rechnen.

"Wir sind bereit für den Systemwechsel. Neunkirchen kann mehr – und wir werden unsere schöne Stadt vom Pannenstreifen auf die Überholspur bringen“, stellt FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat FPÖ Niederösterreich Landesgeschäftsführer LAbg. Helmut Fiedler, der die 31-köpfige Liste anführt, am Donnerstag in einer Aussendung klar.

Die FPÖ setzt auf eine „bewusste Mischung“

Helmut Fiedler. © FPO NÖ

Neben neuen Gesichtern finden sich auch erfahrene Kräfte auf der Liste – darunter zwei ehemalige Gemeinderäte: „Beide haben Rückgrat bewiesen und sich nicht als Steigbügelhalter für ein politisches Kasperltheater der ÖVP missbrauchen lassen“, so Fiedler.

Rufen wir uns die Vorgeschichte in Erinnerung

Der aktuelle Vizebürgermeister Marcus Berlosnig wurde, weil er einem Budget-Plan der ÖVP zustimmte, von der Landespartei entlassen, wie oe24.at berichtet hat. Er tritt somit am 31. Mai mit einer eigenen Liste – gegen seine einstige Partei, die FPÖ – an.

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Helmut Fiedler. © FPÖ NÖ

„Viele unserer Kandidaten sind Arbeiter und Leistungsträger – für sie machen wir Politik, nicht für abgehobene Funktionäre.“ Auch seien Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund vertreten, „die fest in unserer Gesellschaft verankert sind“, ergänzt der gf. Bezirksparteiobmann Robert Toder.

Fiedler fordert: „Systemwechsel jetzt“

Inhaltlich setzt die FPÖ auf einen klaren Kurswechsel: „Die Menschen in Neunkirchen haben genug von steigenden Gebühren, Belastungen und einer Politik, die am Alltag vorbeigeht.“ Während die Bevölkerung immer mehr zahlen müsse, werde im System nicht gespart, kritisiert Helmut Fiedler. Die Freiheitlichen wollen genau hier ansetzen: „Wir stehen für Sparen im System statt Belastung der Bürger. Für eine Politik, die wieder für die Menschen gemacht wird – und nicht gegen sie.

Wahl als Richtungswahl

Entweder gebe es ein „Weiter wie bisher – oder einen echten Neuanfang“, schließt der FPÖ Neunkirchen Frontmann Helmut Fiedler.

Hier die Top-10 der FPÖ Neunkirchen

Mag. (FH) Helmut Fiedler, PhD Wilhelm Haberbichler Roland Mitteregger Mag. Bernd Trenk, MA.MA. Michaela Hofer, BEd. Peter Leber Dijana Bobek Michael Singula Karl Doubek Yvonne Leber

Bleibt abschließend noch zu sagen, dass zu erwarte ist, dass vom politischen Mitbewerb gewiss noch mit härteren Bandagen zu rechnen ist. Insgesamt darf die Gemeinderatswahl in Neunkirchen als Richtungswahl in Niederösterreich bezeichnet werden.