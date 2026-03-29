Erster Auftritt im TV: Collien Fernandes bricht ihr Schweigen

Collien Fernandes wagt den Schritt in die Öffentlichkeit. Nach den schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen spricht die Moderatorin heute Abend zum ersten Mal live im Fernsehen darüber.

Die Talkshow "Caren Miosga" läuft Sonntag, 29. März, um 21:45 Uhr live auf ARD. Nach den erschütternden Berichten der letzten Wochen wird Collien Fernandes in der Sendung nun erstmals ausführlich Stellung beziehen. Im Zentrum stehen dabei die heftigen Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen, der die Vorwürfe bisher entschieden zurückweist. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Erschütternde Details im Netz

Der Fall sorgte bereits für großes Aufsehen, nachdem Fernandes im über gefälschte Profile berichtete. Bekannte der Moderatorin sollen Bilder und Videos erhalten haben, wobei die Kommunikation laut Fernandes sogar in Telefonsex überging. Besonders brisant: Es wurden offenbar Nacktfotos verbreitet, die so wirkten, als wären sie privat von ihr selbst aufgenommen worden.

Politik kündigt Konsequenzen an

Die Debatte erreicht mittlerweile auch die politische Ebene. Da das Herstellen und Verbreiten solcher gefälschten pornografischen Aufnahmen bisher oft nicht strafbar ist, sieht Bundesjustizministerin Stefanie Hubig dringenden Handlungsbedarf. Laut einer Aussendung hat der Fall Fernandes die Diskussion über bestehende Schutzlücken im deutschen Recht neu entfacht.

Juristische Einordnung der Vorwürfe

Hubig plant nun, diese Gesetzeslücken zeitnah zu schließen. In der heutigen Sendung wird neben der Ministerin auch der Jurist Ronen Steinke zu Gast sein, um die rechtliche Lage einzuordnen. Der Fall hat in Österreich und Deutschland eine breite Welle der Empörung ausgelöst und die Frage nach dem Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter neu gestellt.