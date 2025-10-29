Alles zu oe24VIP
  4. Niederösterreich
28 Autos beschädigt

Drive-by-Shooting mit Kürbissen: Halloween-Bande ausgeforscht

29.10.25, 10:03 | Aktualisiert: 29.10.25, 11:17
Vandalismus aus Fadesse: Bei drei nächtlichen Ausflügen mit einem Lieferwagen steigerten sich Dorfjungs (17 bis 21) zu einer Pre-Halloween-Aktion, die sie jetzt teuer zu stehen kommt: Sie beschossen 28 geparkte Autos mit Kürbissen - und beschädigten die Fahrzeuge dabei schwer.

NÖ. Nach einer Serie von Sachbeschädigungen zu Monatsbeginn im Bezirk Bruck an der Leitha wurden vier Verdächtige ausgeforscht. Den Jugendlichen bzw. jungen Männern im Alter von 17 bis 21 Jahren werden nach Angaben der Landespolizeidirektion Mittwoch insgesamt 33 Straftaten zur Last gelegt. Der angerichtete Schaden dürfte 40.000 bis 50.000 Euro betragen. Das Quartett wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Motiv: Laut Ermittlern pure Langeweile.

Für die Klärung der Sachbeschädigungen zeichneten Ermittler der Polizeiinspektionen Enzersdorf an der Fischa und Bruck an der Leitha verantwortlich, die sich auch auf Hinweise aus der Bevölkerung (durch Zeugen bzw. von Mitwissern) stützen durften. Die ausgeforschten Beschuldigten - ein 17-Jähriger, zwei 18-Jährige und ein 21-Jähriger, alle "waschechte Einheimische" im Bezirk Bruck an der Leitha wohnhaft - sollen von 5. bis 11. Oktober gemeinsam drei Ausfahrten jeweils in den Nachtstunden mit einem Kastenwagen unternommen und öffentlich zum Verkauf ausgestellte Kürbisse in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) gestohlen zu haben.

Bis 

Zwei der Beteiligten warfen die "Fruchtbomben" aus dem Laderaum aus einer geöffneten Schiebetür auf am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge.

28 geparkte Pkw wurden letztlich an der Karosserie bzw. an den Heck- und Windschutzscheiben beschädigt. Die Tatorte befanden sich in zwölf Gemeinden des Bezirks Bruck (u.a. in Arbesthal, Fischamend, Wilfleinsdorf oder Götzendorf an der Leitha). In die 33 geklärten Straftaten inkludiert sind die dreimaligen Kürbis-Diebstähle und das zweimalige Umwerfen eines Mopedautos.

