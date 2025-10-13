Halloween früh gestartet? Kürbis-Chaoten verwüsten 21 Autos

Im Bezirk Bruck an der Leitha sind in den vergangenen Tagen 21 geparkte Kfz diverser Fahrzeugklassen durch Kürbisse beschädigt worden.

Heck- bzw. Windschutzscheiben wurden teilweise zertrümmert und auch Karosserien beschädigt, informierte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Die Früchte waren vermutlich gestohlen und dürften aus einem fahrenden Wagen geworfen worden sein.

Die Sachbeschädigungen waren laut Polizei seit Montag vergangener Woche und bis Samstag jeweils zwischen den Abend- und den frühen Morgenstunden verübt worden. Als Tatorte wurden Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf sowie die Bezirksstadt Bruck an der Leitha selbst genannt. In einem Fall war auch eine Hausfassade das Ziel.

Kürbisse mit Preisaufklebern versehen

Es könne davon ausgegangen werden, dass die Kürbisse aufgrund der Menge und da sie "auch mit Preisaufklebern versehen" waren, an einer bisher unbekannten Örtlichkeit entwendet wurden, teilte die Polizei weiter mit. Die Höhe des angerichteten Gesamtschaden ist noch nicht bekannt. Es dürfte sich laut den Ermittlungen um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag handeln. Sachdienliche Hinweise in dem Fall und zur Ausforschung der Täter werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha unter Tel.: 059133-3320 erbeten.