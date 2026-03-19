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Brand Hoheneich nö
© DOKU-NÖ

Großeinsatz in NÖ

Feuer in Wohnhaus: 5 Bewohner im Spital, 2 Hunde tot

19.03.26, 09:40
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Das Feuer brach in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrparteienhaus aus. 

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden brach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus in Hoheneich aus. Die Feuerwehr rückte gegen 4 Uhr morgens aus. Fünf Bewohner, darunter auch ein Kleinkind mussten von den Einsatzkräften durch ein Fenster aus dem Gebäude gerettet werden. 

Brand Hoheneich nö
© DOKU-NÖ

Insgesamt standen 105 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Alle fünf Geretteten, die eine Rauchgasvergiftung erlitten, wurden von der Feuerwehr an den Rettungsdienst und die Notärzte übergeben, vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. 

Zwei Hunde überlebten nicht

Zusätzlich konnten zwei Hunde aus dem Gebäude geborgen werden. Trotz intensiver Bemühungen der Einsatzkräfte verendeten beide Tiere noch an der Einsatzstelle. Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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