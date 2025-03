Flammeninferno vernichtet Bauernhof

Bewohner konnten Vierkanthof rechtzeitig verlassen.

In einem Vierkanthof in Brunnwiesen (Gemeinde Ruprechtshofen, Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Sonntag ein Großbrand ausgebrochen. Die Flammen gingen laut Feuerwehr vom Dachstuhl aus. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr rufen. Als diese eintraf, stand der Vierkanthof bereits in Vollbrand, weshalb neun weitere Feuerwehren nachalarmiert wurden. Rund 200 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Löscheinsatz.

Gegen 7.00 Uhr war der Brand weitgehend unter Kontrolle, und die meisten Einsatzkräfte rückten wieder ein. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntagvormittag noch an. Der Sachschaden am Vierkanthof dürfte laut ersten Einschätzungen der Feuerwehr enorm sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.