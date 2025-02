Klimaticket-Streit: OÖ fordert endlich Klimaticket-Reform

Trotz mehrfacher Beschlüsse auf Länderebene gibt es weiterhin Probleme bei der Anerkennung des „2-er Klimatickets“ auf bestimmten ÖBB-Strecken. Eine neu gegründete „Allianz der Vernunft“ erhöht nun den Druck auf den Bund und fordert eine rasche Lösung.

OÖ/Salzburg/Stmk. Seit mehr als zwei Jahren gibt es nun schon die Diskussionen um die Anerkennung des „2-er Klimatickets“ auf Korridor- und Verbindungsstrecken. Bereits 2023 forderten die Landesverkehrsreferentenkonferenzen die Bundesregierung auf, mit der ÖBB eine Lösung zu erarbeiten. Trotz erneuter Bekräftigung im Vorjahr ist bisher aber nichts geschehen. Während die Westbahn das Problem nicht kennt, bleibt die Nutzung auf bestimmten ÖBB-Strecken weiterhin eingeschränkt. Das bedeutet: Fährt jemand mit den Länder-Klimatickets beispielstweise von OÖ nach Salzburg, können die beiden Tickets nicht im gleichen Zug genutzt werden. Pendler müssen an der Landesgrenze in einen anderen Zug umsteigen.Nun bildete sich eine „Allianz der Vernunft“, um den Druck zu erhöhen. Auch die Verkehrsverbünde der Länder sprechen sich klar für eine Harmonisierung aus. In Kürze soll eine gemeinsame Presseaussendung veröffentlicht werden. Ziel ist es, eine einheitliche und faire Lösung für alle Klimaticket-Nutzer zu erreichen.